Acidente aconteceu no contorno viário norte, no começo da madrugada desta quarta-feira, dia primeiro.

Uma mulher de 30 anos foi atendida com suspeita de traumatismo craniano em acidente entre carro e moto, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia primeiro, no contorno viário norte, em Concórdia. A colisão se deu no trevo de acesso ao bairro dos Estados, por volta das 2h.



Envolveram-se uma motocicleta Honda Biz e um Gol, ambos com placas de Concórdia. O condutor do Gol, de iniciais A.G, 45 anos, não se feriu. Já a motociclista, de inicias D.M, de 30 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia com escoriações por todo o corpo, hemorragia no rosto e suspeita de traumatismo craniano. Ela foi levada lúcida para o pronto-socorro do Hospital São Francisco de Concórdia.