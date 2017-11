Concórdia empata com Chapecó e termina 1ª fase do Catarinense na liderança

Nesta terça-feira (31) a ACF conquistou mais um importante ponto pela divisão especial do Catarinense, o adversário foi a equipe de Chapecó e o placar final foi de 3 a 3, no ginásio do distrito de Planalto.

O ginásio estava praticamente lotado, era possível perceber a felicidade dos torcedores presentes neste jogo histórico, em quadra a equipe de Concórdia já aos 1min57s abriu o placar com Pesk, no minuto seguinte os adversários conseguiram empatar a partida com Mayco, que aos 15min10s ampliou e deixou a equipe de Chapecó a frente do placar.

Na etapa complementar novamente Pesk balançou as redes aos 4min20s, e ampliou aos 18min4s em um lindo gol acertando o ângulo chapecoense. Nos segundos finais Ademar chutou forte da entrada da área e empatou a partida, placar final de 3 a 3, o que garantiu a equipe de Concórdia na liderança da competição.

A equipe retorna aos treinos na quinta-feira (02) pela manhã e já a tarde viaja para Lages para a disputa do JASC (Jogos Abertos de Santa Catarina), o primeiro jogo concordiense será na sexta-feira (03) contra a equipe de São Francisco do Sul às 16h no Clube Caça e Tiro.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)