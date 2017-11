Duas mulheres passaram momentos de tensão na tarde desta terça-feira, dia 31 de outubro, em Concórdia. Uma empresária e funcionária foram vítimas de roubo e sequetro relâmpago. O fato foi atendido pela Polícia Militar que encontrou as duas na Leônidas Fávero, no bairro Arvoredo, onde elas foram libertadas.

Conforme a Polícia Militar, uma das vítimas, a funcionária, teria sido sequestrada pelos criminosos. Os mesmos exigiram que ela entrasse em contato via telefone com a empresária e exigindo que a mesma entrasse em um veículo, em determinado local. Após ela estar no carro, ela foi obrigada a ligar para a funcionária, dizendo para a mesma pegar o malote de dinheiro do banco e se dirigir a pé em direção ao bairro Vista Alegre.

Esta teria executado a ordem e um veículo foi ao encontro da mesma e os bandidos teriam puxado a mulher para dentro do carro. As vítimas relataram que foram encapuzadas e que no malote havia uma grande quantidade de dinheiro, que não foi informada. O modelo dos veículos usados pelos bandidos também não foram informados.

A PM informa que continua trabalhando no fato.