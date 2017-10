A mãe de um aluno da Escola Professora Amélia Poletto Hepp, de Piratuba, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia, na terça-feira, dia 31, relatando que seu filho teria sido agredido por um professor no Ginásio, durante uma aula de Educação Física. Ela teria visto a agressão em um vídeo feito por outros alunos.

Ela relatou que o vídeo mostra o professor gritando e agredindo o filho. O menino teria chegado em casa na segunda-feira com marcas de agressão. Depois de ter acesso ao vídeo a mãe questionou o aluno e ele teria contado os fatos. Um exame de corpo de delito já foi feito em Joaçaba e a família aguarda o resultado.

O professor foi afastado do cargo por 60 dias e uma sindicância vai apurar o caso. A Prefeitura de Piratuba se manifestou através de uma nota, informando que a Secretaria de Educação está apurando os fatos com acompanhamento do Conselho Tutelar. Também relatou que repudia qualquer tipo de agressão física ou verbal nas escolas.





Leia a nota:

A Administração Municipal de Piratuba através da Secretaria de Educação, vem através desta nota informar sobre os fatos ocorridos nas dependências da Escola Amélia Poletto Hepp onde um aluno do educandário teria sido agredido por um professor.



O fato está sendo apurado com total responsabilidade, sem levantar pré julgamentos, apenas tratando com os fatos.Todos os encaminhamentos estão sendo tomados, inclusive com a presença do Conselho Tutelar do município, acompanhando todo o caso, para resguardar os direitos do menor.



O professor foi afastado das suas funções por 60 dias e uma comissão de sindicância está sendo instalada para apurar os fatos, resguardando todos os direitos do contraditório.



A Secretaria lamenta o fato e repudia qualquer tipo de violência, seja verbal ou física.