O secretário de Estado da Fazenda, Almir Gorges, pediu exoneração do cargo nesta terça-feira, 31. A decisão deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de amanhã (1º/11) e se deu pela necessidade de Gorges em retomar um tratamento de saúde. Como já havia usufruído licença saúde no último mês, a mesma não pôde ser renovada.



Quem assume interinamente a pasta é o secretário adjunto, Renato Lacerda. Auditor Fiscal da Receita Estadual, Lacerda é servidor da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) desde 1995. É formado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre em Administração pela Escola Superior de Administração da Universidade do Estado de Santa Catarina (ESAG/UDESC). Possui especialização em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Contabilidade pela Escola de Administração Fazendária (ESAF) e Gestão Fazendária pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Já atuou como assessor tributário no gabinete da Fazenda e como conselheiro suplente no TAT - Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina. Em janeiro de 2017, assumiu a função de secretário-adjunto da SEF/SC.

(Fonte: Rede Oeste)