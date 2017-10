Direção da universidade reitera que trabalho de dança, apresentado por alunos de São Bento do Sul, foi mal interpretado.

A direção da Universidade do Contestado de Concórdia se manifestou sobre a nota de repúdio, publicada nos últimos dias em relação a episódios ocorridos durante a apresentação de um trabalho na Mocisc, Mostra Científica, ocorrida na última sexta-feira, dia 27, em Concórdia. O documento foi publicado após a ocorrência de uma suposta ofensa promovida por duas pessoas a um grupo de alunos sobre o trabalho que estava em exposição, que fazia uma abordagem sobre gêneros.

Em entrevista ao Jornal Aliança desta terça-feira, dia 31, a diretora de campus da UnC Concórdia, Cristiane Zucchi, disse que o trabalho feito por um grupo de alunos de São Bento do Sul foi mal interpretado. "Eles apresentaram um trabalho que é desenvolvido dentro da escola! Eles constituíram um grupo de dança dentro da escola com a intenção de reduzir essa questão social, como uma forma de expressão, isenta de qualquer julgamento prévio, de qualquer situação preconceituosa. Então, a dança é utilizada no sentido de facilitar esse convívio social. Não promover apologia ou alguma ideologia de gênero, como foi interpretada", destaca Cristiane.

Sobre o trabalho apresentado, Cristiane destaca que ele cumpre todas as prerrogativas pré-deterimandas pela feira. Ou seja, possuí embasamento teórico e pesquisa. "Eles saíram de suas cidades, fizeram 400 km, vieram para cá com uma expectativa de apresentar um trabalho sério, que foi feito na escola e voltaram decepcionados, chorando muito, se questionando o que eles haviam feito de errado e não entendendo o que estava acontecendo", relata.

A diretora de campus também lamenta o que ela considera de repercussão negativa e fundada em inverdades. Se diz surpresa com as informações que ela considera desencontradas que e relata que "chegamos a receber ligações questionando se, de fato, a universidade estava promovendo palestras, debatendo ideologias de gêneros, fazendo essa promoção junto a crianças. Que estariam lá participando homens jovens e nus, com cenas explícitas, patrocinadas por uma instituição financeira. São informações que não têm a mínima veracidade! Por isso lançamos a nota".

Cristiane Zucchi também chama a atenção que é preciso tomar cuidado quando se fala na palavra gênero. "A academia promove estudos de gênero! Ideologia de gênero é uma outra coisa! É preciso tomar muito cuidado em utilizar as palavras no senso comum". Completa que a universidade tem a prerrogativa de promover o diálogo, a discussão e a mediação na sua pluralidade de temas e trazer isso para o lado científico.