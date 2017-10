A Polícia Militar de Concórdia atende a um provável caso de roubo, seguido de sequestro relâmpago. O fato pode ter ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 31, no centro da cidade, nas imediações de uma agência bancária e as vítimas são duas mulheres. Conforme informações repassadas pela própria PM, o que se sabe até o momento é que uma delas portava uma quantidade considerável de dinheiro e teria sido levada na ação. Não se sabe até o momento se as vítimas estavam indo ou saindo ou não iriam até a agência bancária, onde os fatos teriam ocorrido nas proximidades. A Polícia Militar segue realizando buscas no sentido de localizar os suspeitos, que teriam fugido em um carro. Em breve, mais informações.