O cantor Michel Teló será a principal atração da famosa festa de Abertura da Temporada de Verão de Piratuba, que acontece no dia 2 de dezembro. A Associação Beneficente Piratuba/Ipira (Hospital) é responsável pela organização e terceirizou o evento. A empresa que assumiu já anunciou que Teló estará no palco.

Antes de contratar a empresa a direção do Hospital lançou um edital para que interessados pudessem fazer propostas para realizar o evento. O lance mínimo era de R$ 60 mil, mas como não houve nenhum concorrente, a contratação foi feita de forma direta. “O evento é de nossa responsabilidade, temos isso assegurado por Lei, mas optamos por fazer o pregão. Como não tivemos participantes, contratamos uma empresa, que deve obedecer os requisitos da festa. Um deles é ter pelo menos um show nacional. Entendemos que Michel Teló é uma ótima opção”, comenta o presidente do Hospital, José Luiz Fontanella. “Além da carreira musical o cantor está no The Voice e tem um quadro no Fantástico”, lembra ele.

A empresa que vai realizar o evento é a mesma que foi responsável no ano passado. O valor que será repassado ao Hospital neste ano será R$ 30 mil, mas com uma cláusula que pode aumentar em mais R$ 10 mil. “A gente tentou arrecadar um valor maior, que era os R$ 60 mil, pois são recursos importantes para o Hospital. Quando lançamos o edital, pensamos na entidade. Mas mesmo assim os R$ 30 mil vão nos auxiliar”, explica ele. “E no contrato há uma cláusula que diz se o evento tiver sucesso em termos de público, mais R$ 10 mil serão repassados. Isso depende do tempo, já que a festa é realizada a céu aberto”, explica Fontanella.

Sobre a Abertura:

O evento é tradicional e reúne grande público todos os anos. Algumas edições chegaram a ter mais de 10 mil pessoas em Piratuba. A festa é realizada na Arena de Eventos, popular “Gramadão” e inicia já pela tarde com som automotivo.