Câmara discute com moradores alternativas para as margens da BR 153

A Câmara de Vereadores esteve presente na reunião organizada por empresários e moradores das margens da BR 153, na noite de segunda-feira, 30, na Vila Jacob Biezus. A pauta era a notificação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que cobra dos proprietários e usuários sobre o uso da faixa de domínio. A preocupação existe porque em uma das margens precisam ser respeitados 50 metros e na outra, outros 30 e o DNIT estaria cobrando mais 15 metros de preservação em cada uma das margens.



Cerca de 50 pessoas participaram do encontro. Conforme o vereador Closmar Zagonel (PMDB) um dos pontos discutidos foi uma possível municipalização das vias marginais. “O que queremos deixar claro é que não se fala em municipalizar a rodovia 153, mas as marginais”, ressaltou ao dizer que está foi uma das alternativas propostas.



Outra possibilidade seria um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o DNIT para que nos trechos urbanizados da rodovia pudesse ser aplicado o Plano Diretor do Município, assim como foi executado em partes das rodovias estaduais, como foi o caso do distrito de Santo Antônio.



A preocupação dos vereadores sobre uma possível municipalização é o caso de parte do trajeto da Rua Tancredo Neves, onde constantemente havia notificações por parte do Deinfra. O município acabou assumindo a rodovia, no entanto, não conseguiu fazer os investimentos necessários.



O presidente da Câmara, Artêmio Ortigara (PR), que também participou do encontro reforça a importância da mobilização para resolver o problema às margens das rodovias. “É uma decisão que carece de um estudo por parte da municipalidade, para conseguir encontrar uma alternativa para atender os anseios dos moradores e regularizar a situação, já que está região é estratégica para o município”, comentou.



Os vereadores Mauro Fretta (PSB) e Marilane Fiametti Stuani (PMDB) também participaram do encontro, organizado pelos moradores daquela região.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/CVC)