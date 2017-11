Mais casos são relatados em Concórdia sobre possível estelionato através pirâmides financeiras. Duas mulheres podem ter “perdido” R$ 10 mil com a promessa de que ganhariam R$ 40 mil cada se entrassem no esquema.

Elas receberam uma proposta para participar da pirâmide. Para isso, deveriam investir R$ 5 mil cada e inserir mais pessoas no “grupo”. Outras duas mulheres teriam feito o convite e prometiam que cada participante receberia os R$ 40 mil quando a pirâmide estivesse “fechada”.

Outra promessa é de que as mulheres que convidaram, ajudariam a colocar mais integrantes, porém não cumpriram e também não fizeram mais contatos, deixando as vítimas sem respostas.

Na metade do mês de outubro um caso parecido foi registrado na Delegacia de Concórdia, onde uma mulher fez um relato praticamente igual, contando que perdeu dinheiro no esquema. O investimento, segundo as informações repassadas à Polícia, foi de R$ 1 mil.