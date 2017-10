Nesta terça-feira (31) a ACF tem mais um importante confronto pela divisão especial do catarinense, o adversário será a equipe de Chapecó e a partida terá início às 20h15 no ginásio do distrito de Planalto, que pertence a Concórdia.

Esta será a última rodada do returno da competição e definirá a classificação para as quartas de final do catarinense, no momento a equipe concordiense é líder com 39 pontos. Para a partida o técnico Morruga terá a disposição todos atletas, sendo que a partida servirá também de preparação para o JASC (Jogos Abertos de Santa Catarina) que iniciam na sexta-feira (03) em Lages.

O ala Jhony (foto) reside no distrito de Planalto, com isso terá uma torcida especial neste jogo, "É muito bom poder participar de um jogo tão importante no local onde moro, tenho amigos, familiares em Planalto e quando mais novo joguei muito nesta quadra, será uma noite inesquecível" destacou o ala concordiense.

Os ingressos terão valores de: R$ 5,00 para mulheres e estudantes e R$ 10,00 para Homens, já crianças até 12 anos não pagam.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)