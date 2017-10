Propostas financeiras deverão ser abertas no dia 13 de novembro

Quatro interessados em assumir a Casa do Produtor Rural

A licitação para concessão de uso do espaço da Casa do Produtor Rural de Concórdia, localizada na Rua Leonel Mosele, deverá ter um desfecho no dia 13 de novembro. Nesta segunda-feira, 30 de outubro quatro empresas demonstraram interesse em ocupar aquelas instalações. Estão na disputa a Cecaf, Frutas Manancial, MS Transportes e Comércio e Ângelo Gilmar Lorenzetti.

As propostas financeiras não foram abertas ontem porque uma das empresas não entregou todos os documentos. Ela terá prazo de cinco dias úteis para fazer a regularização. Se não houver nenhum recurso, será conhecido quem fez a maior oferta financeira para usar o espaço da Casa do Produtor no dia 13 de novembro.