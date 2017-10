A necropsia realizada no corpo do jovem Luís Fernando Dias Rodrigues de Oliveira, encontrado na sexta-feira, dia 27, no lago em Sede Brum, não apontou nenhum tipo de lesão, como perfuração por arma de fogo ou faca. Agora a polícia aguarda os laudos médicos do IML e periciais do IGP para seguir com a investigação.

O jovem tinha 20 anos e estava desaparecido desde a madrugada do dia 21. Ele foi visto pela última vez por volta das 04:30h depois de participar de uma festa em uma casa de shows no centro da cidade.

O corpo foi encontrado boiando. Um pescador foi quem avistou o jovem e acionou os Bombeiros e a Polícia.