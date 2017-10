Luiz Carlos Bergamo é reconduzido à presidência do PMDB

O gerente regional da Epagri, Luiz Carlos Bergamo, foi reconduzido à presidência do PMDB. A eleição da diretoria Executiva foi realizada na noite da segunda-feira, 30 de outubro. A permanência de Bergamo no partido foi aceita por unanimidade. Valmor Fiametti, Hercílio Paraguassu de Freitas, Evandro Trevisol, Clodoaldo Fornari, Wagner Bee e Volmir de Souza também fazem parte da Executiva do PMDB.

Bergamo diz que o foco do trabalho a partir de agora será buscar o fortalecimento do PMDB em Concórdia. “Também vamos dar suporte aos vereadores na discussão de importantes projetos para o nosso município”, afirma o presidente.