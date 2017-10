A Polícia Militar de Concórdia prendeu dois rapazes por furto de produtos alimentícios, que estavam na carroceria de caminhões, que estavam estacionados em um posto de combustíveis, na região da Vila Jacob Biezus. O fato foi registrado na madrugada desta terça-feira, dia 31.



A PM foi acionada para o fato por volta das 5h15 e abordou R.P.G.C, de 21 anos. Com ele foram encontrados diversos produtos alimentícios. Ele confessou o furto da carroceria de um caminhão.

Mais tarde, às 06h45, a PM foi informada de que havia um masculino transportando produtos em um carrinho de mão. A abordagem foi feita na rua Gilmar José Ampese, no Frei Lency. No local, foi encontrado A.L.S.M, de 20 anos. Ele estava empurrando o carrinho de mão carregado com produtos alimentícios. Ele confessou que realizou o furto no pátio de um posto de combustível e que teria pego o carrinho de mão emprestado em uma construção.

Ambos forma levados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia e os mantimentos foram recolhidos.