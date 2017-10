Jovem estava na companhia de outros dentro do Cemitério Municipal.

PM detém adolescente com cocaína e maconha

Mais um adolescente foi detido por posse de entorpecentes em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 15h na segunda-feira, dia 30, no Cemitério Municipal de Concórdia. Com o jovem de 17 anos, foram encontradas 0,9 gramas de cocaína e 5,2 gramas de maconha. O entorpecente estava no chão, mas ele assumiu a propriedade.



A PM chegou até ao fato através de denúncia anônima. Com o jovem também estavam outros três rapazes, de iniciais J.D.M (19 anos), I.R.S (19 anos) e E.E.B (20 anos). Esses foram liberados pela guarnição, enquanto que o adolescente foi levado para a delegacia.



Este é o segundo caso de adolescente com entorpecente, registrado em Concórdia nos últimos dias. No fim de semana, no Distrito de Santo Antônio, um outro adolescente foi detido por posse de drogas.