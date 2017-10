A direção do Concórdia Atlético Clube já tem nove jogadores confirmados para a próxima temporada. Além do lateral Talys e com o meia Paulino, o Galo do Oeste também terá à disposição os goleiros Anderson, Yago e Yan; o zagueiro Gabriel Alemão, o lateral Ramom, o meia Flávio Paulino e o atacante Marcos Paulo. Já os zagueiro Eduardo e o meia Beto tiveram os empréstimos mantidos.

O CAC deve confirmar nas próximas horas as contratações do volante Diogo Roque e do centroavante Rafael Santiago.