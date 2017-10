Umamc é contra a mudança no horário do comércio de Concórdia

O debate em torno da liberação do horário do comércio de Concórdia ganha mais um ingrediente. A União Municipal das Associações de Moradores, Umamc, elaborou um ofício para ser entregue na Câmara de Vereadores. Neste documento, a entidade reitera a posição contrária ao Projeto de Lei, que pretende liberar o horário do comércio local. Conforme já noticiado, a matéria é de origem do Executivo Municipal e foi enviada para o Legislativo no dia 28 de setembro e permite a possibilidade de abertura das lojas das 6h às 22h de segunda a domingo.

De acordo com a Umamc, "o assunto não foi amplamente abordado e discutido com a comunidade, nem ao menos com a categoria que será atingida pelo referido Projeto de Lei".

Outro ponto destacado no documento é que "o excesso de tempo disponibilizado para a jornada excessiva não permitirá os trabalhadores a particiar da vida familiar, social e comunitária. No ofício, a Umamc conclui que vê a liberação do horário do comércio como prejudicial".

Além da Umamc, se manifestaram contra esse Projeto de Lei, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Federação dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito em Santa Catarina e Igreja Católica. Se manifestam favorável a liberação do horário do comércio o Sindilojas, Acic, CDL e OAB.