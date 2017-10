O desenvolvimento da agroindústria e do cooperativismo catarinense foi destaque em sessão ordinária da Assembleia Legislativa neste ano de 2017. E um dos destaques da pauta legislativa foi a aprovação do projeto de lei (PL.5/2017), de autoria do deputado Natalino Lázare, que concede o Título de Cidadão Catarinense a Odacir Zonta. Em plenário, a matéria foi aprovada por unanimidade. O governador do Estado também já sancionou o texto.



A Assembleia Legislativa realiza Sessão Solene, a partir das 19h do dia 31 de outubro, para conceder o título de Cidadão Catarinense a Odacir Zonta.

“Este projeto é uma forma de homenagear a vasta atuação de Zonta no cooperativismo catarinense e brasileiro. É incontestável o legado que nos deixou o deputado federal, entre 2003 e 2010, atuando de forma destacada para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro” afirma o deputado Natalino, salientando, contudo, que bem antes de chegar à Câmara Federal, Zonta já era uma grande referência no setor agropecuário catarinense e brasileiro.



“Ele deu continuidade ao trabalho nestes últimos anos, com contribuições fundamentais para resolução de problemas e apontando caminhos para a evolução da produção agrícola,” acrescenta Natalino Lázare, que é o presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural Da Assembleia Legislativa.



Perfil



Odacir Zonta nasceu em 1945, é natural de Encantado, Rio Grande do Sul. Contabilista e professor, já ocupou diversas funções públicas e vasta atuação no setor agrícola. Além dos mandatos como deputado federal, exerceu o cargo de vice-prefeito de Ipumirim, por duas vezes, entre 1969 e 1973, e 1973 e 1979, e, deputado estadual de Santa Catarina na 13ª e 14ª legislatura. Atualmente Zonta atua como consultor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina.

(Fonte: Fabian Lemos/Ascom/Deputado Natalino Lázare)