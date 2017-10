O secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Moacir Sopelsa, assinou na segunda-feira, 30, Termo de Cessão de Uso de uma Mini-Carregadeira (Bobcat), com caçamba frontal e vassoura mecânica recolhedora que representa um investimentos de mais de R$ 150 mil reais.

O secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa ressaltou que "Tem trabalhado para o desenvolvimento de todos os municípios, independente de cores partidárias. Precisamos pensar nas pessoas e trabalhar por toda a Santa Catarina", acrescentou.

O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli (Genica) e o vice Flavio Benini, agradeceram a parceria e destacaram que o secretário, Moacir Sopelsa tem sido um grande parceiro do município. "É preciso reconhecer o trabalho do secretário da Agricultura e da Pesca na viabilização de recursos e equipamento que ajudam no apoio aos agricultores e a toda a população".

Também participaram do ato vereadores, secretários municipais de lideranças de Lindóia do Sul.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)