O Parque Estadual Fritz Plaumann, de Concórdia, deve receber investimentos para fomentar o turismo no local, nos próximos meses. A informação foi dada pelo diretor da Fatma de Concórdia, André Dick. Ele esteve no município no fim de semana para prestigiar a Corrida e Caminhada do Parque Estadual Fritz Plaumann.



Em entrevista a Aliança, Dick destaca que recentemente houve a mudança no plano de manejo no parque e isso possibilitará investimentos para a área turística como a implantação de uma tirolesa, um trapiche para o embarque e desembarque de pessoas no parque, através do lago da Usina Hidrelétrica de Itá, além da construção de um mirante para a observação de pássaros.

Não há prazo para a implantação desses atrativos, mas Dick garante, "vamos viabilizar os recursos e dar essa opção turística para os moradores da região", finaliza.