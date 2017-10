A Prefeitura de Alto Bela Vista vai realizar um Processo Seletivo para formar cadastro reserva de profissionais em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 975,49 a R$ 1.449,98, além do benefício de auxílio alimentação.

São oportunidades para auxiliar de creche, agente de limpeza e copa, e também para professores nas áreas de Educação Infantil, Séries Iniciais, Letras/ Alemão, Educação Física, Arte, Educação Especial e Informática. Para o cargo de professor, podem participar candidatos já habilitados ou em fase de habilitação. Os contratados deverão cumprir jornada de 20 a 40h semanais.

As inscrições deverão ser realizadas via internet, no site www.amauc.org.br, no formulário eletrônico, entre os dias 31 de outubro a 16 de novembro de 2017. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

Após realizar a inscrição on-line, o candidato deverá apresentar cópia dos documentos necessários até às 17h30 do dia 17 de novembro de 2017, na AMAUC, localizada à Rua Marechal Deodoro, nº 772, Centro, Concórdia.

Os candidatos serão avaliados através de prova escrita, composta por 20 questões de múltipla escolha, prevista pra o dia 26 de novembro de 2017. O Processo Seletivo é válido para o ano letivo de 2018.