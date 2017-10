Ladrão usava capuz e uma faca. Ele fugiu com dinheiro

Moradora é assaltada na madrugada de segunda-feira no Frei Lency

Mais uma residência foi invadida no Bairro Frei Lency. O assalto aconteceu por volta da 00:30h desta segunda-feira, dia 30. A dona da casa, que prefere não se identificar, contou que o ladrão estava encapuzado e usou uma faca para fazer ameaças a ela e a uma criança que também estava no local. Ele fugiu com R$ 60,00.

Segundo o relato da moradora, ela e a sobrinha dormiam quando sentiram um cheiro forte de perfume e ouviram barulhos. Ao levantar ela se deparou com homem na sala, que estava atrás do sofá mexendo na bolsa. “Ele apontou a faca e disse te mato, te mato. Corri para o quarto e tranquei a porta. Gritamos pedindo socorro e liguei para a Polícia”, conta ela. “Os policias vieram com duas viaturas, ficaram conosoco, depois fizeram rondas, mas não localizaram o ladrão”, relata.

A moradora também conta que o ladrão entrou pela janela e que está não foi a primeira vez. “Só neste mês eles entraram três vezes aqui. Eles arrombam a janela dos fundos. A gente arruma, mas eles conseguem arrombar”, lamenta ela.

Recentemente os moradores realizaram uma reunião com autoridades e com o comando da Polícia Militar para solicitar mais segurança. A moradora assaltada conta que o policiamento aumentou, mas mesmo assim os bandidos continuam agindo. “Tem mais viaturas no Bairro, também tem policiais caminhando pelas ruas e isso ajuda bastante, mas mesmo assim os ladrões continuam furtando. Agora, usando capuz, para impedir a identificação”, ressalta. “Se continuar o jeito é fazer mudança. A gente comprou a casa, investiu aqui, mas vamos ter que sair”, diz ela emocionada.