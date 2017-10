Evento aconteceu no fim de semana, em Concórdia.

Neste domingo, 29 de outubro, o interior do município de Concórdia recebeu a Copa Scherer 4x4 Carbon Free. A prova foi organizada pelo Jeep Clube de Concórdia, e contará com 70 km de percurso e 33 duplas competidores, todos vestindo camisetas cor rosa, dando ênfase ao Outubro Rosa, mês do combate ao câncer, principalmente em mulheres.



A etapa de Concórdia começou logo cedo, às 8h01, com largada e chegada na comunidade de Linha Pinhal, interior do município. A prova foi composta por reflorestamentos de eucaliptos e plantações de erva-mate, num pisto de poeira e barro. “Nós começamos organizar a prova nuns dias de muita chuva, depois secou bem e se tornou uma prova bastante técnica. Tínhamos alguns medos, mas deu tudo certo e os competidores gostaram muito da prova. A média ficou um pouco baixa, mas nós tentamos fazer a melhor prova possível”, comenta, Gustavo Plieski, diretor de prova e membro do Jeep Clube de Concórdia.



Para Rodrigo Reisdorfer, campeão da categoria B junto com o navegador Márcio Camaroto, foi uma excelente prova. “A prova estava muito boa, tranquila de andar, médias justas, mistura de barro e pó. Principalmente no meio das ervas tinha mais barro, mas é disso que os competidores gostam”, afirma.



Todas as etapas da Copa Scherer contam com o patrocínio das marcas Scherer, Sabó, Mahle, Monroe e Tecfil. Também conta com o apoio das empresas Trilha SC, Gratt, Sopasta, Berg, Hotel Kirst, Fidelys, Fullgaz e SFICHIPS.

Confira os campeões desta etapa:



CATEGORIA A:

1º Sergio Ricci e André Lenger

2º Eloi Petry e Naor Petry

3º Aurélio Bilhalva e Tiago Poisl

4º Nacleto Piovesan e Roberto Luiz Spessato

5º Renato Uliana e Alvaro Uliana



CATEGORIA B:

1º Rodrigo Reisdorfer e Márcio Camaroto

2º Eduardo Moretto e Luiz Zurdi

3º Carlos Alberto Volpato e Samuel Silva

4º Edmundo Hachmann e André Hachmann

5º Ari Tondin e André Tondin



CATEGORIA NOVATOS:

1º Bruno Gatti e Renan Scolaro

2º Luciano Pasqual e André Pasqual

3º Alcione Bonatto e Claudemir Ubner

4º Adriano Cunha e Mauricio Ibrahin

5º Valdir Cortina e Edson Zagonel