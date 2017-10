Fato foi registrado no começo da noite do domingo, dia 29, em Santo Antônio.

Um adolescente de 17 anos foi detido por porte de drogas em Concórdia. O fato foi registrado na noite do domingo, dia 19, durante rondas no Distrito de Santo Antônio. O mesmo foi abordado pela guarnição. O entorpecente, um cigarro de maconha estava dentro do painel de um caminhão, que estava estacionado. O jovem assumiu a propriedade do entorpecente e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.