Fato foi registrado no começo da manhã desta segunda-feira, dia 30.

Um veículo de Concórdia colidiu contra uma árvore que estava caída sobre a pista no começo da manhã desta segunda-feira, dia 30. O fato foi registrado na BR 153, no KM 68, envolvendo um veículo Versa, com placas de Concórdia.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani realizou o atendimento ao motorista, de iniciais I.K, de 38 anos. Ele não teve ferimentos.

Conforme relato do próprio condutor, ele não teria percebido a árvore sobre a pista e acabou colidindo com a mesma.

Na ocasião, foi feita a retirada do vegetal e a limpeza da pista.