Neste sábado a equipe sub-20 da ACF/FMEC conquistou uma importante vitória pelo campeonato Catarinense, a equipe de Luis Alves é a líder da competição. O placar final foi de 6 a 3 no Centro de Eventos.



Mesmo enfrentando a equipe líder da competição, os atletas comandados pelo técnico Thomé fizeram uma grande partida, em um jogo disputado na bola sem muito trabalho para a arbitragem.



O início da partida foi intenso, e logo aos 18 segundos a ACF/FMEC viu os adversários abrirem o placar com Grigor, levando esta vantagem no placar durante toda a etapa. Na etapa complementar a equipe concordiense voltou com outra postura e logo aos 1min35s Mazetto empatou a partida, no minuto seguinte foi a vez de Victor virando a partida, e a reação concordiense não parou por aí, aos 8min21s Estevão fez o seu, Arthur balançou as redes em mais 2 oportunidades, aos 9min35s e aos 11min19s respectivamente. Aos 15min11 Filipe descontou para Luis Alves, mas no mesmo minuto Fernando ampliou para Concórdia, quando faltavam pouco menos de 2 minutos para o término da partida Vitor descontou para a equipe adversária, fazendo com que a partida terminasse com vitória concordiense por 6 a 3.



A equipe concordiense retorna aos treinos na segunda-feira (30) para iniciar a preparação para o próximo confronto, que ocorrerá na quinta-feira (02) em Florianópolis contra a equipe da capital.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)