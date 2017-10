O governador Raimundo Colombo está internado no Hospital Baía Sul, em Florianópolis, desde a noite de sábado, para tratamento de uma diverticulite. (Doença que causa inflamação de pequenas pregas formadas no intestino). A informação foi divulgada pela comunicação do governo na tarde deste domingo.

Segundo a nota oficial, Colombo está aos cuidados do médico Felipe Simão. O profissional informou que o governador apresenta “quadro estável e que os primeiros exames não indicam a necessidade de cirurgia”. A equipe médica é composta também pela gastroenterologista Janaína Schiavon e liderada pela médica Renata Bolan e pelo infectologista Valter Araújo. Ainda conforme o comunicado, Raimundo Colombo deve receber alta do hospital nas próximas 48 horas.

Por recomendação médica, a agenda do governador está suspensa pelos próximos dias. Uma reunião coletiva sobre as expectativas da temporada de verão estava prevista para ocorrer nesta terça-feira, mas agora não há certeza se o encontro será realizado sem a presença de Colombo.

Fonte - (Hora de SC)