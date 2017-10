O Corpo de Bombeiros de Seara foi acionado no início da noite deste sábado para atender uma ocorrência de agressão. O fato foi registrado em um bar no bairro Garghetti. Dois homens, teriam se desentendido e iniciado uma luta corporal com uso de garrafas de cerveja.

Um deles foi conduzido ao Hospital São Roque com suspeita de fratura em um ombro, e seria identificado como L.D.G, 39 anos. Já o outro envolvido, S.D., 39 anos, teve um corte lacerante na face, porém resistiu e não aceitou ser conduzido ao Pronto Socorro para avalição.

No local, danos materiais foram registrados devido a briga.

Fonte (Belos FM)