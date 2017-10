Acidente envolvendo caminhão com placas de Chapecó (DTV-6338), atrapalhou o trânsito na SC 283 em linha Felipe-Seara, próximo a ponte do Rio Ariranha. A cabine do veículo ficou praticamente destruída. O SAMU fez o resgate do motorista que foi conduzido ao Hospital São Roque, passou por avaliação e está consciente. Trata-se de Dirceu Pietorski, 67 anos. Ele é natural de Chapecó.





A PMRE fez orientar o trânsito no local. O caminhão ficou sobre a pista, próximo a uma curva. Menos de meia pista ficou livre para passagem.

(Belos FM)