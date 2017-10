A chuva e o vento do final da tarde de domingo, dia 29, causaram prejuízos em Concórdia. De acordo com os Bombeiros Voluntários, algumas casas foram destelhadas no Bairro Vista Alegre e na Vila União. Árvores também caíram na rodovia no sentido a Engenho Velho.

Guarnições auxiliaram moradores que tiveram as casas destelhadas. Várias pessoas também pegaram lonas na Corporação. Não há informações de pessoas feridas.