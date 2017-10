Uma caminhonete HR Hyundai, placas de Concórdia, despencou em um barranco na Rua Paulo Secchi e quase atingiu uma casa na tarde de domingo, dia 29. O acidente aconteceu por volta de 17:40h. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, o veículo estaria estacionado e acabou disparando. Uma árvore evitou que a caminhonete batesse na residência.

Para garantir que o veículo despencasse, os Bombeiros Voluntários “amarraram” ele no poste, com uma sinta de segurança.