Dois acidentes com motos registrados praticamente no mesmo horário na BR-153

Dois motociclistas ficaram feridos em acidentes com moto na tarde deste domingo, dia 29. As duas ocorrências foram registradas por volta das 15:30h, na BR-153 em Concórdia. Os dois condutores estavam sozinhos nas motos e foram conduzidos ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

Um dos acidentes aconteceu próximo ao Posto da Coopercarga e Lunardi produtos. Conforme relato de populares, o condutor da moto, de 24 anos, seguia no sentido RS, quando bateu na lateral de um carro, que fazia o sentido contrário. O veículo teria invadido a pista. O motorista fugiu do local. O motociclista teve uma fratura no pé direito, mas conseguiu parar a moto sem cair. Ele foi atendido pela equipe do SAMU. A moto tem placa de Santa Cecília.

O outro acidente aconteceu próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal e à empresa Transportes Sílvio. Um motociclista de 33 anos perdeu o controle da moto e caiu. De acordo com um policial rodoviário, ele teria se desequilibrado após passar por redutores de velocidade na pista. Neste caso o atendimento foi feito pelos Bombeiros Voluntários e o motociclista foi conduzido ao Pronto Socorro com suspeita de fratura na clavícula. A moto tem placa de Tangará.