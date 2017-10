Um idoso de 65 anos foi atropelado na calçada por uma moto com placa de Concórdia na tarde de domingo, dia 29. O acidente aconteceu por volta das 14:30h, na Rua Tancredo de Almeida Neves, em frente a empresa Mundial Serigraf. O condutor e a carona da moto também ficaram feridos.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto subia, sentido Parque de Exposições, quando o condutor perdeu o controle na curva, invadiu a calçada e no momento que caia, atingiu o idoso.

Os três foram atendidos pelos Bombeiros Voluntários e pelo Samu. Eles apresentavam escoriações pelo corpo e foram conduzidos ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

Reclamação:

Moradores relataram ao Jornalismo da Aliança que veículos e motos passam pelo local em alta velocidade. Eles sugeriram que alguma medida seja tomada para obrigar os motoristas a reduzirem a velocidade próximo à curva. Também comentaram que em virtude das duas pistas da subida, ser estreitas, com frequência é possível observar motoristas freando bruscamente e até mesmo jogando os veículos para a calçada.