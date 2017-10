Um homem e uma mulher morreram em um acidente na SC 390 próximo ao município de Peritiba. Uma S10, placas GTI-469 de Peritiba, saiu da pista, bateu em pedras, árvores e desceu um barranco. O veículo ficou a cerca de 15 metros da pista. O atendimento dos Bombeiros e da Polícia foi feito na manhã de domingo, dia 29.

O acidente pode ter acontecido ainda no sábado de manhã. Moradores relataram aos policiais que ouviram um barulho por volta das 6h. Como a caminhonete ficou na mata, em local de difícil acesso, ninguém tinha visto.

Neste domingo, dia 29, um morador caminhava às margens da rodovia, percebeu a mata amassada e viu a caminhonete. A PRE e Bombeiros foram acionados por volta de 10:30h.

O nome do homem e da mulher que estavam na caminhonete ainda não foram confirmados, mas as informações repassadas no local do acidente dão conta de que seriam irmãos.