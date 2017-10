O Internacional teve interrompida a sequência de nove vitórias seguidas dentro do Beira-Rio ao ser batido por 1 a 0 pelo Ceará na tarde deste sábado, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol foi marcado aos 15min do segundo tempo, e apesar da luta pelo empate até o final, o Colorado não evitou o tropeço, mas segue na liderança isolada, com 61 pontos, três à frente do vice-líder, o próprio Ceará. Na próxima sexta-feira (3/11), o Inter volta a jogar no Gigante, desta vez contra o CRB. Em breve serão divulgadas informações sobre a venda de ingressos.

Ficha técnica:

Internacional (0): Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles (Camilo), Edenilson, D'Alessandro e Eduardo Sasha (Carlos); Roberson (Nico López) e William Pottker. Técnico: Guto Ferreira.

Ceará (1): Éverson; Pio, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Richardson, Pedro Ken (Valdo) e Ricardinho; Lima, Elton (Magno Alves) e Leandro Carvalho (Rafael Carioca). Técnico Marcelo Chamusca.

Gol: Elton (C), aos 15min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Lima, Romário, Richardson (C); Charles, Uendel, Víctor Cuesta (I).

(Internacional)