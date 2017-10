Um homem ficou ferido em incêndio em residência na área central de Ipumirim. O fato foi registrado na noite da sexta-feira, dia 27, na rua Antônio José Techio. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim.



Conforme relatos, o sinistro começou na cozinha quando houve a tentativa de troca do botijão de gás e o posterior teste com o fósforo aceso. Uma área de 15 metros quadrados foi danificada no imóvel, junto com um sofá e duas poltronas. Um homem, de iniciais R.A.R, de 44 anos, sofreu queimaduras nas mãos e pés e foi socorrido pela guarnição e encaminahdo para o Hospital São Camilo.