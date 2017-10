Interiorano - Boa Esperança bate o Planalto no primeiro jogo do “mata-mata”

O Grêmio de Boa Esperança saiu na frente na busca pela vaga da próxima fase da Série A do Campeonato Interiorano de Concórdia, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo. Jogando em casa no sábado, dia 29, o time venceu o Planalto por 3 a 2.

Léo Santana abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo para o Grêmio. Aos 40, Fabinho ampliou a vantagem. Na segunda etapa, aos 11 minutos, Eduardo marcou para o Planalto e descontou. O Boa Esperança conseguiu ampliar a vantagem aos 25, com o gol de Cabelo. O time visitante ainda tentou reagir e Fernandinho fez o segundo, já nos acréscimos.

Esta foi a primeira partida da fase mata-mata. Agora as duas equipes se enfrentam em Linha Planalto para ver quem passa. A data do confronto ainda não está marcada, mas o Boa Esperança tem a vantagem do empate. O Planalto precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para seguir na competição, ou ganhar com um gol, para levar a disputa para os pênaltis.