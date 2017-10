Prefeito e vice entregaram o documento na tarde desta sexta-feira (27), ao presidente do Legislativo.

O Prefeito Rogério Pacheco, o vice, Edilson Massocco e parte da equipe de governo protocolaram na tarde desta sexta-feira (27), na Câmara de Vereadores de Concórdia, a Lei Orçamentária Anual (LOA). O documento que foi entregue ao presidente da Casa, Artêmio Ortigara, na sequência passará pelas comissões de Economia e Finanças, ficando posteriormente a disposição dos vereadores por um período de (05) cinco dias, para a proposição de emendas. Após analisadas as emendas nas respectivas Comissões, a Lei vai ao plenário para a votação.

A LOA contém os gastos do governo previstos em detalhe, com a estimativa da receita e a fixação das despesas, divididas por área. O valor estimado para o próximo período é de R$ 260.000.000,00 (Duzentos e sessenta milhões de reais). O documento foi elaborado pela atual administração e passa a vigorar no ano subsequente a sua aprovação, nesse caso, 2018.

A referida Lei deverá passar por duas votações no poder Legislativo, sendo que a segunda terá que, obrigatoriamente, ocorrer até a realização da última sessão ordinária do ano, programada para 11 de dezembro de 2017.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)