O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, foi acionado na manhã deste sábado as 08:45hs para realizar atendimento a uma colisão de trânsito no Trevão de Irani.

Colisão envolvendo um caminhão com placa de Matelandia - PR, sendo que o mesmo saiu ileso. Já no veículo corsa com placa de Nova Araca - RS, conduzido pelo senhor iniciais C.Z. de 66 anos, este apresentava escoriações leves e dores na região das costas. Ainda estavam no veículo mais três passageiras, sendo elas a senhora iniciais A.M.Z. de 69 anos, a M.M. de 56 anos e D.M.Z. de 58 anos, ambas apresentavam escoriações e dores pelo corpo.

Após a Guarnição efetuar atendimento aos mesmos, estes foram conduzidos ao Pronto Atendimento do município de Irani para avaliações médicas.

As causas do acidente não foram apuradas e a Policia Rodoviária Federal foi comunicada para a realização de procedimentos.

