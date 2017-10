O corpo de um homem foi encontrado boiando no lago em Sede Brum, interior de Concórdia, na noite desta sexta-feira, dia 27. Um pescador foi quem viu o corpo na margem do lago.

Os Bombeiros Voluntários, a Polícia Militar e equipes do IGP e IML foram ao local para fazer o resgate do corpo e colher informações.

De acordo com o que foi apurado até o momento, a impressão é de que o corpo estava na água há vários dias, pois já estava em estado de decomposição. Existe a possibilidade de que ele tenha sido jogado na água em um ponto acima do local encontrado, e descido com a corrente.

A identidade e mais informações sobre o corpo ainda não foram confirmadas.