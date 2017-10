Um assalto a mão armada foi realizado no Bairro Guilherme Reich, em Concórdia, na noite desta sexta-feira, 27 de outubro. Três homens encapuzados entraram em uma residência e renderam pelos menos 10 pessoas que participavam de uma janta. Ninguém foi agredido.

Os bandidos pediram dinheiro, celulares e a chave do carro. Eles fugiram do local no sentido BR-153, com uma Sportage dos proprietários da residência, porém bateram o carro um pouco à frente ao Bairro Nova Brasília.

Após o acidente, eles fugiram para o mato. A Polícia Militar, PPT, Canil e Polícia Civil fazem buscas no local. Os policiais encontraram uma arma de brinquedo e facas, que foram utilizadas na ação