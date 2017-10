Morreu no fim da tarde desta sexta-feira, dia 27, o motociclista Vandoir Muller, de 20 anos de idade. Ele estava internado no Hospital São Francisco devido a um acidente de trânsito, ocorrido na tarde da quinta-feira, dia 26, na BR 153, em Irani.



Conforme informações divulgadas pela Rádio Aliança, ele se envolveu em uma colisão com outro veículo. O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani com laceração em uma das pernas, suspeita de fratura no braço esquerdo e um corte na cabeça. Ele foi socorrido com vida, consciente e levado para o Pronto Atendimento Médico de Irani e mais tarde transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia, em função da gravidade do ferimento da perna esquerda, que foi amputada.