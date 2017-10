O Auto Posto Mattiello em Linha São Paulo – Seara foi mais uma vez alvo de ação de bandidos. Por volta das 14h desta sexta-feira, dois homens em uma moto assaltaram o local. Um deles, de capacete e armado, acessou a conveniência e abordou o caixa levando os valores referentes ao movimento do dia, além de 20 carteiras de cigarro.

Logo após, fugiram sentido Chapecó em uma moto de trilha sem placas. Conforme informações, a moto fazia o sentido Seara – Chapecó quando os bandidos acessaram o local.

Não havia clientes no momento do assalto seguido de roubo, somente os funcionários do estabelecimento que não reagiram a ação, e por isso nao houve maiores transtornos. Os proprietários informaram ainda que está é a segunda ocorrência de assalto no posto neste ano. A primeira foi registrada no dia 22 de maio.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas. Qualquer informação sobre os suspeitos pode ser repassada à PM pelo telefone 190.

(Belos FM)