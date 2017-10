Gato de estimação ingeriu veneno jogado no pátio da residência, no Bairro Industriários

A dona de uma gata registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia, relatando que o animal, de apenas quatro meses, foi envenenado durante a semana. O bicho chegou a ser levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu. Os veterinários constataram a presença de veneno no organismo.

Giliane Carla Stockmann contou que na noite de terça-feira, por volta de 21:30h, percebeu que um carro parou em frente a sua residência, na Rua Pedro Detoni, no Bairro Cinquentenário. Ela não viu quem era, mas conta que em seguida a gata passou mal. “O carro parou, mas não dei atenção, pois é normal a movimentação de veículos na nossa rua. Cerca de meia hora depois ouvimos a gata miar, chamei, mas acabei encontrando ela já espumando pela boca”, detalha e dona. “Levamos ela para a clínica, os veterinários fizeram o atendimento, todo o procedimento, mas ela acabou morrendo”, lamenta Giliane.

Ela acredita que alguém que estava no veículo tenha jogado algo no pátio. “A gata não saia da nossa propriedade, até porque, é fechado. Eles jogaram algum produto e ela comeu”, suspeita. “Tínhamos adotado ela e tratávamos somente com ração”, conta.

Segundo Giliane esta não é a primeira vez que animais são mortos no Bairro. Recentemente outro gato da família e um cachorro do vizinho morreram. Em ambos os casos foram constatados sintomas de envenenamento.

Outros casos em Concórdia:

Nos últimos meses moradores dos Bairros Vista Alegre, Flamengo, dos Estados e de comunidades do interior também relataram morte de animais envenenados.