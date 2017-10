A Polícia Militar de General Carneiro, Paraná, frustrou uma tentativa de assalto a dois caminhoneiros na madrugada desta sexta-feira, dia 27. O fato foi registrado por volta das 1h40 no KM 512 da BR 153.



A guarnição foi até ao local devido a informações de que bandidos teriam derrubado uma árvore sobre a pista para forçar a parada dos caminhões e efetuado disparos contra quem não parasse (fotos).



No local, a PM achou um caminhão Marcedes Benz, abandonado na pista e com as portas abertas. Conforme relatos, um motorista disse que quatro indivíduos armados estariam parando caminhões na tentativa de roubo, informando ainda que um outro caminhão havia sido levado, juntamente com o condutor. Esse caminhão e o motorista foram localizados através do sistema de monitoramento.

Mais tarde, a PM observou dois veículos transitando em atitude suspeita e ambos não pararam em tentativa de abordagem. Pouco tempo depois, esses dois carros foram achados abandonados e os ocupantes fugiram para a mata e não foram localizados.

Dentro dos carros, foram localizados diversos produtos de origem de roubo, além de duas armas de fogo, sendo uma calibre 38 e outra calibre 22.