Encerra na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro, o prazo para os interessados em usar o espaço da Casa do Produtor Rural de Concórdia se inscrevam para participar da concorrência. A Cecaf, cooperativa que atuava neste local até março de 2017, tentou impugnar o edital, se manifestando contra a possibilidade de qualquer empresa, associação, entidade ou cooperativa poder participar da disputa. O pedido já foi negado pelas secretarias e setores da Prefeitura de Concórdia que cuidam desse processo.

A Cecaf defendeu que o espaço deveria ser destinado aos agricultores familiares, permitindo apenas a participação na concorrência de cooperativas desse ramo. Segundo o edital de impugnação, a Cecaf também argumentou que a Casa do Produtor Rural de Concórdia foi construída com recursos do governo federal, que eram destinados a esses tipos de projetos.

Como o pedido da Cecaf não foi aceito, as empresas, entidades, associações ou cooperativas devem se inscrever até as 10h, do dia 30 de outubro. Terá direito ao uso do espaço e dos equipamentos disponíveis quem apresentar a maior oferta financeira. A abertura dos envelopes está marcada para as 14h da próxima segunda-feira.

A Casa do Produtor Rural de Concórdia fica localizada no centro da cidade, na rua Leonel Mosele. A autorização de uso terá validade de um ano e a preferência é para a comercialização de produtos dos agricultores de Concórdia, mas também poderá ocorrer venda de itens produzidos na região.