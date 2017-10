A CDL Concórdia fez mais um sorteio da campanha 100 MIL em vale-compras na manhã desta sexta-feira, 27 de outubro. No encontro realizado em frente a entidade foram sorteados 61 vales-compra, 50 no valor de R$ 300,00, 10 de R$ 1 mil e o último de R$ 5 mil. A ganhadora do vale de R$5 mil foi a empresária, Neusa Sordi Vezaro, que comprou no Caitá Supermercados.





Já os ganhadores dos vales-compra de R$ 1 mil foram para os seguintes consumidores: Rui.C Gabriel (Pittol Calçados); Adriana Aparecida da Silva O. Ebertz, Cristiano Guliani, Hebrom Evandro Mussini, Jurema Dozolina Pedó, (Caitá Supermercados); Almira Zanatta Pagno (Imperial Supermercados); Ilgo Milton da Silva (Fischer Móveis); Marilda Maria Bilibio, (Villa Chic Salestylos Confecções); Célio Bertocho (Cia Center); Márcio Antônio Schuh (Leve Calçados).





O diretor de campanha de Vendas, Marcos Menegat, destaca o intuito da proposta que é de aumentar o volume de vendas e assim estimular a economia da cidade. “O momento é de recuperação e estamos conseguindo ajudar os empresários oferecendo os benefícios da campanha, pois até o final vamos somar R$ 100 mil diretamente nas empresas e contemplar 184 pessoas, a maior campanha já realizada na história da entidade”.





O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, diz que campanha pretende mobilizar diferentes setores da economia, além de motivar os empresários para as vendas do último trimestre considerado o melhor para o varejo brasileiro. “Desde o início do ano apostamos em novas estratégias para impulsionar os resultados dos negócios na região. Os empresários entenderam a proposta e mostram engajamento nas diferentes ações. Com a campanha o associado oferece um atrativo ao consumidor que busca sempre benefícios para fechar uma compra”.





Ganhadores vales-compra R$ 300,00



1. Rafael Scortegagna Bike Moto

2. Marcelo Tesche Supermercado Zat

3. Ivanete Kreibin Caitá Supermercados

4. Idelvino Antunes Maciel Meu Canto

5. Saraonice Sarturi Provenci Caitá Supermercados

6. Vanderlei Mauro Meneghini Caitá Supermercados

7. Marisa Terezinha Alberton Casagrande Cia Center

8. Najla Silva Santos Marafon Alex Esportes

9. Leonir Allebrand Alex Esportes

10. Poliana Cristina Secco New Point Informática

11. Patrícia Pissolo Biaze / Nilde Maria Pissolo de Biaze (mãe) Pittol Calçados

12. Líria Holdefer Pittol Calçados

13. Nédio Weber Marvet

14. Liberino Pasquale Pigosso Supermercado Zat

15. Leandra Sebben Relojoaria e Joalheria Colla

16. Rosimeri Tibolla Megazam Esportes

17. Oscar Colasso Pittol Calçados

18. Heitor Gasparini / Sandra Regina Meine Gasparini (mãe) Somensi Fotografias

19. Cíntia Parisotto Empório Faz Bem

20. Sandra Vogt Max 10

21. Maila Cristina Kochem Caitá Supermercados

22. Omar Miguel Herpich Linear Materiais de Construção

23. Rejane Frida Schoulpen Rohde Lojas Lang

24. Jonas Caitano Mortele Caitá Supermercados

25. Lorenzo Minks Cia Center

26. Antonio Jose Guilherme Madeireira Santa Cruz

27. Lucas Ferreira Duarte Caitá Supermercados

28. Greice Noara Alex Sport

29. Amauri Dinnebier Caitá Supermercados

30. Kauana Caitano Imperial Supermercados

31. Marcio Dias Leve Calçados

32. Silvana M. Vitto Zanchet Caitá Supermercados

33. Juscelia Salete Serafin Cenci Pittol Calçados

34. Dervile Jóse Turatti Cia Center

35. Araceli Samira Franke Oldoni Caitá Supermercados

36. Valdecir José Passarola Imperial Supermercados

37. Amanda Fillippi Mercado Chaplin

38. Leticia Ribeiro Pittol Calçados

39. Normelia Terezinha Freitas Duarte Meira e Meira Restaurante

40. Nathielle Cristina Marxreiter Costa Vitrini's Store

41. Grasiela Spricigo Lucimone Modas

42. Cleide Cenci Borella Imperial Supermercados

43. Pedro Somacal Caitá Supermercados

44. Nelci Schenkel Burnier Utilimax

45. Cliciane Corbari Pittol Calçados

46. Lurdes Maria Pinho Megazam Esportes

47. Otemar Carvalho da Silva Leve Calçados

48. Nathalia de Mattos Tibolla Supermercado Zat

49. Adavilson Rheunheimer Alex Sport

50. Leonice Boshammer Lippinski Cia Center

Fonte: Fabiana Passarin/ASCOM CDL