Depois da moção da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de Santa Catarina (Fetec), agora foi a vez do Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região se manifestar sobre a possibilidade de liberação do horário de funcionamento do comércio local. Na manhã desta sexta-feira, 27 de outubro, a entidade protocolou mais uma moção de repúdio a essa mudança na Câmara de Vereadores.

Esse posicionamento do sindicato foi aprovado em reunião da diretoria realizada na quinta-feira, dia 26. Na moção entregue no Legislativo está escrito que a entidade “defende os direitos dos trabalhadores bancários, mas não fecha os olhos ao ver um projeto de lei que contradiz os direitos dos trabalhadores do comércio, pois seu foco é defender a bandeira do trabalhador, para que não sejam roubados os direitos já adquiridos”.

No documento assinado pelo presidente da entidade, André Holdefer, ainda está descrito que “os trabalhadores possuem famílias, da mesma forma que empresários e patrões, e merecem ter os direitos postos a salvo onde tamanha ganância precisa de limites”.

Relembre o caso

A flexibilização do horário de comércio local é um tema polêmico em Concórdia, debatido há vários anos. No dia 28 de setembro o prefeito Rogério Pacheco enviou o Projeto de Lei Complementar nº 19/2017 para análise da Câmara de Vereadores, permitindo que as lojas possam abrir em todos e os sábados à tarde e aos domingos. Essa proposta atende a um pedido da classe empresarial, liderada pelo Sindilojas, ACIC e CDL, com o apoio da OAB.

O projeto está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores e ainda não tem data para entrar na pauta para discussão e votação. Atualmente, a legislação permite que o comércio fique aberto no sábado à tarde, até as 17h, nos dois primeiros sábados de cada mês. Pela proposta enviada pela Prefeitura de Concórdia para os vereadores, os empresários teriam liberdade para escolher se querem trabalhar de segunda a domingo, das 6h às 22h.