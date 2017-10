Como outubro é tradicionalmente conhecido pela mobilização em torno da prevenção de câncer, que atingem as mulheres, e novembro à prevenção das doenças que afetam os homens, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu juntar as causas e apresentar várias ações em um só evento. Trata-se do Outubro Rosa/Novembro Azul, programado para o próximo sábado, 28, quando na Rua Coberta, serão realizadas atividades variadas voltadas a prevenção, conscientização e qualidade de vida das pessoas. O evento inicia às 7h30, com coletas de exames e se estende até às 12h.

A programação, preparada e desenvolvida pela Secretaria da Saúde em parceria com 23 entidades, estará focada na saúde de toda a população, tendo como slogan "Todos juntos pela saúde".Serão várias as atividades relacionadas para o dia. O evento iniciará com coleta de diferenciados exames de forma gratuita. É importante, que a população interessada vá em jejum para realizar a coleta, que será centralizada no plenário da Câmara de Vereadores.

O evento terá também atividade física, passeio ciclístico, caminhada, atrações culturais, mini aula de zumba e muita orientação, focada na prevenção de doenças, especialmente do câncer de útero, mama e próstata. Os organizadores recomendam que a população vá com roupa e calçado confortável e disposta a participar de uma manhã diferenciada.

O Outubro Rosa/Novembro Azul disponibilizará exames odontológicos, voltados a prevenção de câncer bucal, trabalhos variados de enfermagem como verificação de pressão arterial e orientações sobre o câncer de mama e próstata, massoterapia, orientações sobre alimentação e amamentação, demonstração de primeiros socorros e distribuição de material educativo/informativo.

Isso tudo, em meio a uma mateada (com fornecimento de água quente e erva-mate), exposição de plantas, produtos naturais e trabalhos de alunos de Artes do SESC, além de muita diversão com a disponibilidade de brinquedos às crianças. O momento também poderá ser aproveitado para a beleza e bem-estar, pois haverá manicure, massagem e tratamento de pele, que ocorrem na Casinha do Papai Noel da praça.

Fonte: Édila Souza - ASCOM Prefeitura